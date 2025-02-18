½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤­¾å¤²¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÀÇÀ©¶¨µÄ¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ç¯¼ý200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï160Ëü±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¿·¤¿¤Ê°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï2024Ç¯12·î¡¢¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò123Ëü±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢178Ëü±ß¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬È¿È¯¤·¡¢¶¨µÄ¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢123Ëü±ß¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µëÍ¿¼ýÆþ200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï160Ëü±ß¡¢200Ëü±ß