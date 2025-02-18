2·î18Æü¡¢Ìð¸ý¿¿Î¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤²£´éSHOT¤â¸ø³«Ìð¸ý¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°È±¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¡£¡×¡Ö¤Þ¤À¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤Éw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿Èù¾Ð¤ßSHOT¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤È¤¤¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö³Ú¤·¤¤³Ú¤·¤¤¥¦¥Þ¤­¤å¤ó¤Ç¡¼¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¤È¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥é¥¤¥ÖÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î