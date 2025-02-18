¡ÚACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè8Àá¡Û(UÅù¡¹ÎÏ)ÀîºêF 2-0(Á°È¾1-0)¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[Àî]¥¨¥ê¥½¥ó(36Ê¬)¡¢¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç(90Ê¬+8)<·Ù¹ð>[¥»]¥¢¥ë¡¼¡¦¥¯¥ª¥ë(56Ê¬)¼ç¿³:¥·¥Ð¥³¡¼¥ó¡¦¥×¡¼¥É¥à¨§ÀîºêF¡¢¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼ÉÛ¿Ø¤Ç¶ìÀï¤âACLE¥ê¡¼¥°5Ï¢¾¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å!! Ä¹Ã«Éô¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Ï10ÆÀÅÀ0¼ºÅÀ¤Î¸ø¼°Àï3Ï¢¾¡¨¦¡Ö¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ä¡×9Ç¯¤Ö¤ê¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ËÀîºêF34ºÐGK°ÂÆ£½Ù²ð¤¬ÎÞ?¡Ö¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×