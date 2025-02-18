CM¥µ¥¤¥È¡ÊÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¡Ë¤¬´ë²èÊÔ½¸¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¡¼¡ª¡×¤¬¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¬Æñ¤·¤¤¡Ø²¬»³¸©¤ÎÊý¸À¡Ù¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ú¿©ÂîÊÔ¡Û¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î8Æü¡¢Á´Ç¯Âå¤ÎÃË½÷¡ÊÀ­ÊÌ¡Ö²óÅú¤·¤Ê¤¤¡×¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£9402¿Í¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Æ¡¼¤Æ¡¼¤Æ¡×¡Ê1340É¼¡Ë¡£¡Ö¼Ñ¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥â