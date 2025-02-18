2·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¥­¥ç¥³¥í¥Ò¡¼¡Ù¤Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥¢¥ï¡¼¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTravis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡Û ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢NY¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À­¤Î¡È¤¢¤ëÈ¯¸À¡É¤ÇÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤¬Îä¤á¤ë¡Ö½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÁÒ¼«ºî¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸µ¤Ë¸òÍ§´Ø·¸¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤ò¼Â