2月18日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】レコーディング中と思われる笑顔SHOTなども公開浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「It was tough but in the end it was great.」「#慣れてないから #何回動画撮っても音声ない #あれなんでなん?」とハッシュタグも交えて綴ると、キャップ×デニムジャケットの自撮りSHOTや、レコーディング中と思われる様子、浜崎が何かを話しているも音声が入っていない動画などを公