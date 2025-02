ももいろクローバーZが、3月19日にリリースする『ももクロ春の一大事2024 in 亀岡市 〜笑顔のチカラ つなげるオモイ〜』LIVE Blu-ray & DVDより「Brand New Day」ライブ映像を公開した。◆ももいろクローバーZ 動画今回公開された映像は、DAY2の明るい時間にパフォーマンスされたもの。京都・保津川の川下りをイメージした鮮やかな水色の衣装を纏ったメンバーが、「Brand New Day」の歌詞をなぞるようなチャーミングな振り付け