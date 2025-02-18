¹â¿ÈÄ¹¡Ê189¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ç¥ê¡¼¥Á¤¬Ä¹¤¯¡¢²û¤¬¿¼¤¤¡£½ÀÆðÀ­¡¢½ÓÉÒÀ­¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤Þ¤º¤Ï¤¦¤Þ¤¯¡¢¥È¥é¥Ã¥×ºÝ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÍè¤ëÁê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤­¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤­¤ÏÁê¼ê¤ÎÆ°¤­¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ñ»¡¡£ÀÅ¤«¤éÆ°¤ØÁÇÁá¤¯¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤·¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÁê¼ê¤òÈ´¤­µî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡£22ºÐ¤Î¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë&¥Ñ¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â