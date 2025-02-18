[2.18 ACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè8Àá](UÅù¡¹ÎÏ)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:¥·¥Ð¥³¡¼¥ó¡¦¥×¡¼¥É¥à<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì]ÀèÈ¯GK 21 °ÂÆ£½Ù²ðDF 7 ¼Ö²°¿ÂÂÀÏºDF 15 ÅÄîµ½¨ÅÍDF 31 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥ó¡¦ºÝDF 44 ¥»¥µ¥ë¡¦¥¢¥¤¥À¥ëMF 8 µÌÅÄ·ò¿ÍMF 19 ²Ï¸¶ÁÏMF 26 »³ÆâÆü¸þÂÁMF 41 ²ÈÄ¹¾¼ÇîFW 9 ¥¨¥ê¥½¥óFW 24 µÜ¾ëÅ·¹µ¤¨GK 50 °æß·ÌÀ¸ÊGK 98 »³¸ýÎÜ°ËDF 13 »°±ºñ¥ÂÀDF 2 ¹â°æ¹¬ÂçDF 35 ´Ý»³Í´»ÔDF 36 ÌîÅÄÍµ¿ÍMF 14 ÏÆºäÂÙÅÍM