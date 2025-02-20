ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」の「スター」にて、スターオリジナルシリーズ『ガンニバル』シーズン2を2025年3月19日（水）より独占配信することを発表した。本作は、累計発行部数400万部を超える二宮正明氏のサスペンスコミック『ガンニバル』を原作とし、2022年12月に実写ドラマ化された作品である。ディズニープラスのスター日本発オリジナルシリー