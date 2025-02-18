¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ÀîÂî»á¤¬4Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¾ÀîÂî¤Î¤¿¤«¤µ¤ì¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¶õ´Ö»ÙÇÛ¡Û¤¤¤è¤¤¤è¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó! ¥Þ¡¼·¯¤ÎÎý½¬Ë¡¤ò¤É¤¦¸«¤ë!? ¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ë?¡×¤Ë½Ð±é¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­Âç¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾­Âç¡ûÅÄÃæ¾­Âç¤Î¥Õ¥©¡¼¥à²þÂ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¡£½Õ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥à