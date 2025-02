今回は私が訪れた喫茶店で、おすすめの喫茶店3選をご紹介します。01:ゆりあぺむぺる in 吉祥寺02:サガン in 綱島03:喫茶まりも in 新丸子01 ゆりあぺむぺる最初にご紹介するのは、ゆりあぺむぺる です。吉祥寺駅から歩いてすぐにあるお店で、土曜日の夕方ごろ伺って15分ほど並びました。店内は少し暗めで落ち着いた雰囲気でした。いただいたのはクリームソーダとプリン。クリームソーダは11種類もあって、いろんな色のクリーム