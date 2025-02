サザンオールスターズ サザンオールスターズが18日、NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日リリース)完全生産限定盤に収録されるSPECIAL BOOKの詳細を解禁した。NEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』完全生産限定盤SPECIAL DISCにライブ映像作品「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」が完全収録されることや、収録曲「夢の宇宙旅行」が全国のラジオでオンエア解禁されるなど