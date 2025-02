ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)の完全生産限定盤にSPECIAL DISCと共に同梱されるSPECIAL BOOKの詳細が18日、解禁された。桑田佳祐が“かたる”ロングインタビューと、“よむ”ことで作品の新たな魅力が顔を出すメンバー&ミュージシャンらによる徹底楽曲解説を掲載した全64ページの「よむ “THANK YOU SO MUCH” / かたる “THANK YOU SO MUCH”」が同