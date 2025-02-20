2025年2月27日（木）の「Pokémon Day（ポケモンデー）」を記念し、株式会社ポケモンは新作アニメ『カイリューとゆうびんやさん』を公開する。本作は、『君の名は。』『天気の子』『すずめの戸締まり』などを手掛けたアニメーションスタジオ「コミックス・ウェーブ・フィルム」との共同制作。ポケモン公式YouTubeチャンネルにて、2月27日（木）0時より配信予定だ。配信開始を1週間後に控え、予告映像と場面写真が初公開された