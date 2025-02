生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、帝国劇場でのCONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』のオフショットを投稿した。 【写真】帝国劇場のステージ上で撮った白いオフショルドレス姿でオフショットを公開した生田絵梨花 ■生田絵梨花が帝劇のステージ上での白いドレス姿のオフショットを投稿 帝国劇場の一時閉館に伴うコンサート、CONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』が2月14日に開幕。「Aプログラム