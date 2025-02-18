記者会見する岩屋外相＝18日午後、外務省岩屋毅外相は18日の記者会見で、3月に米ニューヨークで開かれる核兵器禁止条約第3回締約国会議へのオブザーバー参加を見送ると表明した。日本周辺の安全保障環境が厳しさを増す中、米国の「核の傘」による抑止力を重視した。自民党も議員派遣を見送る。政府は、日本と同様に「核の傘」に頼る北大西洋条約機構（NATO）加盟国で、過去の締約国会議にオブザーバー参加したドイツなどの事例