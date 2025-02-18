強い冬型の気圧配置の影響で、県内は１７日に比べて大幅に気温が下がり、日中も気温は上がらない見込みです。 強い冬型の気圧配置の影響で県内は冷え込んでいます。１８日朝の最低気温は、奥日光で氷点下９．９℃、那須高原で氷点下６．６℃、宇都宮で氷点下０．５℃で、１４の観測地点でプラスとなったのは佐野と小山だけでした。 １７日と１８日の午前６時の気温を比較します。 【宇都宮】１７日３．５℃→１８日－０．