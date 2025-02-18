これまで台湾出身者の戸籍の国籍欄は【中国】という記載だったが、今年5月から【台湾】と表記することが可能となった。2月18日の「くにまる食堂（文化放送）」では、関西学院大学教授の村尾信尚が、この省令改正の問題点を語った。 村尾「台湾出身者の方々の強い要望があったということは聞いています。台湾出身者の方々のお気持ちはよくわかりますが、中国がどういう対応で出てくるのでしょうか」  邦丸「中国外務省は会見