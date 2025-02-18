»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡§Photo by Gene Wang/Getty Images »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Æ¥ó¥Ô¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥­¥ã¥ó¥×Ë¬¤ì¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ËÂÐ¤·½Ð¾ìÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ 1Ç¯¸å¤ËÂè6²óÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Î¾·½¸¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°