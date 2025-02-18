■立憲民主党・小沢一郎総合選挙対策本部長代行（発言録）立憲民主党の総合選挙対策本部の会合に出席した野田佳彦代表（中央）、小沢一郎衆院議員（右）、岡田克也前幹事長（左）=2024年11月14日午後3時44分、国会内、大久保貴裕撮影日常品の物価がものすごく上がっていることに、（国民が）えらい心配している。消費税は大きなテーマだと思うよ。（立憲内に食料品の消費税率0%への引き下げを求める動きもあるが）やるのなら、食