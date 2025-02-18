○経済統計・イベントなど ００：００米・ＮＡＨＢ（住宅建設業者協会）住宅市場指数 ０６：００米・対米証券投資 ０８：５０日・機械受注 ０８：５０日・貿易統計（通関ベース） ０９：３０豪・四半期賃金指数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０中・７０都市の新築住宅価格動向 １６：００英・消費者物価指数 １６：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数