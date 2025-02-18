J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢´äºêÍª¿Í¡Ê26¡Ë¤¬Çð¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê15Æü¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿?¿·µ»?¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼ç¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿´äºê¤Ï¡¢Á°È¾6Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òÈäÏª¡£¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥­¥Ã¥¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£Áê¼êGK¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î·èÄêµ¡¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£2017Ç¯¤ËÅö»þJ2¤ÎµþÅÔ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î´äºê¤Ï²÷Â­¤ÈË­ÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤¬»ý