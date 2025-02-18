ÇÐÍ¥¾®·ª½Ü¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖU¡ÝNEXT GOLF 2025¡Ý¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ý¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU¡ÝNEXT GOLF 2025¡×¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡¢Á´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñÁ´¤Æ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¡×¤âÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¾®·ª¤ÏÃæÅè¾ï¹¬¡Ê70¡Ë¡¢ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡Ê32¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¡£¥´¥ë¥ÕÎò10Ç¯¼å¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤¬80ÂæÁ°È¾