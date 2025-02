DeepSeek-R1は、その開発コストの低さと性能の高さで業界に衝撃を与えた中国製の大規模言語モデルです。中国の家電メーカー・Skyworthが発表した新型スマートテレビ「G7F Pro」がこのDeepSeek-R1を組み込んでいるとして大きな注目を集めています。创维官网https://www.skyworth.com/newsInfo.php?id=440Chinese AI model DeepSeek is being integrated into smart TVs - Skyworth G7F Pro understands local dialects