明石家さんまが１６日、日本テレビ系「行列のできる相談所」で、週刊誌記者から「松本人志さんが審査員をやり過ぎという話があるが」と直撃された時の様子を振り返った。番組では、長嶋一茂が週刊誌に内容証明を送る際、記事を書いた記者にも内容証明を送るという話題から、出演者に週刊誌記者が直撃した時の様子を聞いた。するとさんまが「俺だけか？（記者が）ずっと寄ってくるのって」と言い出し「夜中の３時、大雨の中、