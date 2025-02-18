岡電バスが臨時バスを運行 岡山電気軌道は、2月25日と26日の岡山大学前期日程試験で、岡山駅から試験会場へ臨時バスを運行すると発表しました。 25日は試験会場の岡山大学・津島キャンパスへ、岡山駅西口22番乗り場からバスが出ます。午前6時30分から午前7時50分まで随時運行します。 26日は岡山大学病院・鹿田キャンパスへ、岡山駅東口4番乗り場から、午前7時40分から午前8時20分まで随時運行するということです。