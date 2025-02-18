次期フォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」が認証機関を通過！写真は現行のmotorola razr 50 ultraアラブ首長国連邦（United Arab Emirates：UAE）の電気通信・デジタル政府規制局（Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority：TDRA）は17日（現地時間）、Motorola Mobility（以下、Motorola）の未発表な次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 60 ultra（型番：XT2551-*）」（*