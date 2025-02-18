イングランド・プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドを率いるポルトガル人指揮官、ルベン・アモリム監督（４０）が歴代ワースト記録を更新することが確実となった。昨年１１月に低迷するチームの再建を託されたアモリム監督は就任後のリーグ１６試合で５勝３分け８敗。前任のエリック・テンハグ監督時代も含めると、今季８勝５分け１２敗の１５位（１７日現在）と低空飛行が続いている。スペインメディア「ＢＥＳ