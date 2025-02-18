VAPの公式X（旧Twitter）にて、日本テレビ系ドラマ『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』のBlu-ray＆DVD BOX（2月19日発売）に収録される、阿部亮平（Snow Man）と柴犬ななちゃん（役名：マコト）のメイキング映像が公開された。 【動画】共演犬に翻弄される阿部亮平／顔出しパネルで遊ぶ阿部亮平＆小芝風花＆大島優子／【画像】阿部亮平のドラマ『GO HOME』オフショット（全5枚） 同作は身元不明のご遺体を特定し