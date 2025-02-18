復讐×不倫サスペンス！ドラマプレミア23「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（毎週月曜 夜11時06分〜放送）。釈放された由貴也は、次の復讐として伊勢グループ創業150周年記念式典で、数々の不正を暴露し、父を破滅へと追い込んでいく。【動画】次の復讐は記念式典…由貴也は数々の不正を暴露し、会長・征一郎を破滅へと追い込む第7話 死ぬまで罰を受け続けろ伊勢家からの報復で、不当に勾留されていた由貴也（渡邊圭祐）は、征一