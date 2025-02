Microsoftが、AIアシスタントのCortanaなどのアプリケーションでデバイスの位置情報履歴を取得できるようにするWindowsの機能を廃止すると発表しました。これにより位置情報履歴はデバイスのローカル上に保存されなくなり、設定もOSから消えます。Deprecated features in the Windows client | Microsoft Learnhttps://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/deprecated-featuresMicrosoft to remove the Location History