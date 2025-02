女優のすみれ(34)が18日、自身のインスタグラムを更新。22年10月8日に米ハワイ州の自宅マンションで死去した母で女優の松原千明さんをしのんだ。すみれは「Happy Birthday Momma(=ママ誕生日おめでとう)」と、この日が誕生日の母・松原さんに向けてコメント。「Wish you were here(=ここにいて欲しい)Love you forever and ever(=ずっとずっと愛してる)」と2ショットを添えてしのんだ。この投稿に親交のある元