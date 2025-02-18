½÷Í¥¤Î¤¹¤ß¤ì¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22Ç¯10·î8Æü¤ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»àµî¤·¤¿Êì¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾¸¶ÀéÌÀ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖHappy Birthday Momma¡Ê¡á¥Þ¥ÞÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ë¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊì¡¦¾¾¸¶¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖWish you were here¡Ê¡á¤³¤³¤Ë¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡ËLove you forever and ever¡Ê¡á¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È°¦¤·¤Æ¤ë¡Ë¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤·¤Î¤ó¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸µ