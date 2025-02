すみれ(34)が18日、インスタグラムを更新。22年10月8日にハワイで64歳で亡くなった、母松原千明さんとのツーショットを投稿した。18日は松原さんの誕生日で、すみれは英語で「Happy Birthday Momma Wish you were here Love you forever and eve」と投稿。「ママ誕生日おめでとう。あなたが、ここにいてくれたら。今までも…そして、これからも、ずっとずっと愛してる」と、松原さんへの変わらぬ愛を吐露した。