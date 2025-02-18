日本の競歩陣がまたも世界記録を更新した。第108回日本選手権20km競歩が2月16日、神戸市の六甲アイランド甲南大学西側20kmコースで行われ、男子は山西利和（29、愛知製鋼）が1時間16分10秒で優勝。鈴木雄介（37）が15年にマークした1時間16分36秒の世界記録を更新し、男子35km競歩の川野将虎（26、旭化成）に続き、現役の世界記録保持者になった。日本陸連が定めた派遣設定記録（1時間18分30秒）も突破して9月の東京2025世界陸上代