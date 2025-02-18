大分市が行ったごみ収集業務の入札を巡る官製談合事件で足立市長は「業者に過度な配慮があった可能性がある」として第3者委員会を設置する考えを示しました。 送検（18日） 官製談合防止法違反の疑いで逮捕・送検されたのは大分市役所の元環境部長池永浩二容疑者と元環境部の審議監塩地広行容疑者など市の職員3人と大分市にあるワールド建設の元監査役早川幸治郎容疑者です。 警察によりますと、4人は共謀
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