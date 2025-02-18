劇場版『トリリオンゲーム』の公式SNSにて、Snow Manの目黒蓮とM!LKの佐野勇斗の2ショットが公開された。 【画像】目黒蓮と佐野勇斗がお揃いロンTを着た2ショット／目黒蓮と佐野勇斗の『THE TIME,』＆『ひるおび』オフショット ■ 劇場版『トリリオンゲーム』オリジナルロンTを着用した目黒蓮と佐野勇斗 「公開初日の最強バディ」と題して投稿されたのは、同作のオリジナルロンTを着用した目黒と佐野が、笑顔でロン