DAISY DOLL by MARY QUANT¤Ï2·î14Æü¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥Ö¥ë¡¼¥à¡×¤Î½Õ¤Î3¥«¥é¡¼¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥ë ¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å ¥Ö¥ë¡¼¥à¡×½Õ¥«¥é¡¼Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Á¡¼¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¡£²½¾ÑÊø¤ì¤òËÉ¤°¹âÌ©Ãå¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¸ú²Ì¤ä¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥³¡¼¥é¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¡Ö03 ¥Ï¥Ë¡¼¥ª¥é¥ó¥¸¥å¡×¡¢¥í¡¼¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö04 ¥¢¥É¥±¥Ê¥í¡¼¥º