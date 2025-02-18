ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¹Ô¤­¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ±¿ÄÂ¤ò¡¢2·î13Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÀßÄêÏ©Àþ¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹±ýÉüºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¹þ¤ß¡¢½ôÀÇÊÌ¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï2·î13Æü¤«¤é10·î9Æü¡ÊÎ¹¹Ô³«»ÏÊ¬¡Ë¤Þ¤Ç¡£°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤Ï5·î30Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡¦ÅìµþÈ¯Ãå¥Ï¥Î¥¤¡¦¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¡Ê47,000±ß¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê71,000±ß¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ê78,000±ß¡Ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ê83,000±ß¡Ë¡¢¥Ç¥ê¡¼¡Ê86,000±ß¡Ë¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¼