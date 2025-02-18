17Æü¡¢ÂçÀç»Ô¤Ç¡¢¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀç»Ô²Ö´Û¤Î¹ñÆ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö4Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÀç»ÔÄ¹Ìî¤Ç¤Ï¡¢¿åÏ©¤Ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Íî²¼¤·¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÀç»Ô²Ö´Û¤Î¹ñÆ»13¹æ¤È105¹æ¤¬¸ò¤ï¤ë½½»úÏ©¤Ç¤¹¡£ÂçÀç·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¡¢¹ñÆ»13¹æ¤ò½©ÅÄ»ÔÊý¸þ¤«¤é²£¼ê»ÔÊý¸þ¤ËÁö¹ÔÃæ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢¹ñÆ»105¹æ¤òÂçÀç»ÔÃæ¿´ÉôÊý¸þ¤«¤é