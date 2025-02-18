Heekyong Yang[¥½¥¦¥ë £±£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï£±£·Æü¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¶¥Áè¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ë¹âÀ­Ç½²èÁü½èÍýÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£Ç£Ð£Õ¡Ë£±Ëü¸Ä¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤òÂå¹Ô¤¹¤ëÖÃÁêËÔ»á¤Ï¡Ö£Á£É¶È³¦¤ò½ä¤ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè´Ä¶­¤Ï´ë¶È´Ö¤ÎÀï¤¤¤«¤é¹ñ²È´Ö¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¶¥Áè¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´±Ì±¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ£±Ëü¸Ä¤Î£Ç£Ð£Õ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹ñ²È£Á£É¥³¥ó