£±£·Æü¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»á¡Êº¸¡Ë¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹²¦µ£»á¡£¡Ê¥À¥Ö¥ê¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû±Ï¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥À¥Ö¥ê¥ó2·î18Æü¡Û¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¼óÁê¤Ï17Æü¡¢¼óÅÔ¥À¥Ö¥ê¥ó¤ÇÃæ¹ñ¤Î²¦µ£¡Ê¤ª¤¦¡¦¤­¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦³°¸òÉôÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡££±£·Æü¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ë²¦µ£»á¡£¡Ê¥À¥Ö¥ê¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû±Ï¡Ë