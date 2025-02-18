¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÇßÅí¤¦¤Ë¤µ¤ó¡Ê@_yusura_uni¡Ë¤¬¡Ø¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾¡¼¥ó¥¼¥í¡Ù¤Î¥ë¡¼¥·¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¥ë¡¼¥·¡¼¡£ÇÈÂÇ¤Ä¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Æ¡¢ÌöÆ°´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¹½¤¨¤«¤é¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¹¤ï¡Á¡ª¡×¤È¤ª¾îÍÍ¸ýÄ´¤ÇÊü¤Ä¥»¥ê¥Õ¤¬ÀÅ»ß²è¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¤À¡£°áÁõ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤ä¥á¥¤¥¯¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£»£±Æ¤ÏA9T»á¡Ê@A9T12