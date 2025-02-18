À¯ÉÜ¤Ï18Æü¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Î¿·¤¿¤Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸¡ÊNDC¡Ë¤ò´Þ¤àÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö·×²è¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£35Ç¯ÅÙ¤Ë13Ç¯ÅÙÈæ¤Ç60%ºï¸º¤¹¤ë¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆ±Æü¡¢¹ñÏ¢¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌó»öÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£ºï¸ºÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÀ¯ÉÜ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£35Ç¯ÅÙ¤Ë13Ç¯ÅÙÈæ60%¸º¡¢40Ç¯ÅÙ¤Ë73%¸º¤È¤·¡¢50Ç¯¤ÎÇÓ½Ð¼Â¼Á¥¼¥í¤ò¤á¤¶¤¹¡£ÌÜÉ¸¤ÎµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿´Ä¶­¾Ê¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¹çÆ±¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤âÃ£À®¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿°ìÊý