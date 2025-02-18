¿·³ã»Ô¤ÇÃËÀ­¤¬Ìó4000Ëü±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·1·î28Æü¡¢ÃËÀ­¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¡¢·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ðー¶ÉÁÈ¿¥ÈÈºáÁÜºº°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÈÈºá¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ýºÂ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÁ´Éô¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏATM¤Ç¤ÎÁ÷¶â¸ÂÅÙ³Û¤¬10Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë