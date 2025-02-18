¤Ê¤¼¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç±óÆ£¹Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬²þ¤á¤Æ¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ£²·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè25Àá¤Ç¡¢±óÆ£¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²¡Ý£±¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥ì¥Ã¥º¤Ï¡¢67Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬±óÆ£¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤ò¤Ä