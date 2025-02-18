Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï£²·î18Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£¸Àá¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÊCC¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ÂÐÀï¹ñ¤Î¹ë½£¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTHE ROAR¡Ù¤¬Àîºê¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£Àîºê¤Ï¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£ÂÐ¾ÈÅª¤ËºÇ²¼°Ì¤ÎCC¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖCC