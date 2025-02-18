2·î16Æü¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î½êÂ°·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î´ØÍ¿µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤³¤ÇÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¼çÄ¥¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2·î15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¼Õºá¤ò¤·¤¿¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ø¸ÀÍÕ¤¬°­¤¤¤±¤É¡¢¸«¤»¤·¤áÅª¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡Ù