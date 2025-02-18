ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï18Æü¡¢¥·¡¼¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥¹¥«¥Ã¥×(¥¢¥á¥ê¥«)¤ËÎ×¤àÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥·¥Æ¥£(¥¢¥á¥ê¥«)¤ÎDF¼é²°ÅÔÌï¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Î½éÀï¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐ·è¡£24Æü¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢27Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£JFA¤Ï17Æü¤Ë»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÎDFÀÐÀîÍþ²»¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£