°Ü½»Àè¤Î´ä¼ê¸©¤Ç³èÌö¤¹¤ë"Å·ÄÅÌÚÂ¼"¤³¤ÈÌÚÂ¼Âî´²¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î°ìÈ¯²°·Ý¿Í¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þÂå¡¢²¼¥Í¥¿¤È»í¶ã¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È¥¨¥í»í¶ã¡É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿"Å·ÄÅÌÚÂ¼"¤³¤ÈÌÚÂ¼Âî´²¡Ê¤­¤à¤é¡¦¤¿¤¯¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£Åö»þ¡¢°ìÌö¡¢¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤´ä¼ê¸©¤Ë²ÈÂ²¤Ç°Ü½»¤·¡¢º£¤ä¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯